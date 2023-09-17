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Півзахисник Кривбасу прокоментував підготовку до матчу проти Вересу.

Криворізький Кривбас завершує останні приготування до домашнього матчу проти рівненського Вересу в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Верес. Напередодні

Півзахисник команди Юрія Вернидуба Клім Приходько напередодні гри прокоментував стан команди.

"Готуємось як завжди, вивчаємо сильні та слабкі сторони суперника. Дивимось матчі за участю Вересу, аналізуємо їх дії. Упевнений, до матчу будемо знати про їх гру достатньо, аби зіграти якнайкраще.

Верес — це якісна команда з новим тренером, новими футболістами. Вони змінили свій стиль гри. Команда набирає форму, треба бути готовими до цього виклику.

Звісно, усі дуже раді, що ми виграли в Колосу в попередній грі та ще й із таким рахунком. Таблиця? Так, знаємо, що у топ-3, але ви ж розумієте, це тільки початок сезону. Зробимо усе, аби залишитись якомога вище в кінці чемпіонату.

Цікавим було й протистояння проти ЛНЗ під час міжнародної павзи. Головне, що усі отримали фізичне навантаження та мали ігрову практику. Щодо своєї гри у цьому матчу, то я не можу її оцінювати. Для цього є тренерський штаб, який дасть свою характеристику діям усіх футболістів.

Чесно кажучи, у дитинстві завжди думав про те, щоб грати за Кривбас. Хотів та мріяв захищати кольори цього клубу, як це колись робив мій батько. Щасливий, що це стало реальністю", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Верес відбудеться 17 вересня, о 17:00.