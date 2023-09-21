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Роман Дідик поділився своїми думками перед грою із лідером чемпіонату України.

Захисник львівського Руху Роман Дідик прокоментував майбутній матч восьмого туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Ми будемо грати проти чемпіона та поточного лідера УПЛ. Цікаво проявити себе саме проти такого іменитого суперника. У цьому сезоні у Шахтаря новий тренер і вони почали грати у більш швидкий футбол. У "гірників" непоганий центр поля і зараз після дискваліфікації повертається Бондаренко, Судаков після травми набирає форму. Також у них хороша лава запасних, тому там вистачає якісних гравців. Ми очікуємо, що це буде хороша гра.

Зараз ми працюємо над тим, щоб перші тайми ми грали так само якісно, як і другу половину гри. Ми знаємо про цей недолік, обговорювали його та робимо все, аби виправити цю ситуацію. Звичайно, хочеться перемагати у кожному матчі, а після поразки в попередній грі був поганий настрій. Але це футбол і це нормальний процес. Ми зробили висновки і рухаємось далі", - наводить слова Дідика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Шахтар відбудеться 23 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.