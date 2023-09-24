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Коментар гравця після розгромної перемоги над Ворсклою.

Атакувальний півзахисник криворізького Кривбасу Олег Кожушко – про переможний виїзний матч 8 туру УПЛ проти полтавської Ворскли — 4:1.

"Враження від матчу тільки найкращі. Найголовніше, що ми продовжили свою переможну ходу. Спочатку дуже важко входили у гру, були деякі нюанси, через які дебют матчу не вдався. Так, пропустили, але потім зуміли зібратись та переломити хід матчу.

По грі десь, можливо, назрівав такий момент, що можемо пропустити. Тому в принципі так можна сказати. Команда прокинулась, повернулась у гру та реалізувала свої моменти. Радий, що Кривбас здобув позитивний результат.

Я отримав попередження у середині першого тайму. Юрій Миколайович попросив, щоб я не йшов у стики. Щоб арбітр не показав мені другу жовту.

Усі на позитиві, звісно. Ми рухаємось від гри до гри. Впевненість додається з кожною успішною грою. Впевнений, вона буде тільки зростати та будемо рухатись до своєї мети, яку усі перед собою поставили", - цитує гравця офіційний сайт клубу.

Дивіться відео найкращих моментів матчу восьмого туру чемпіонату України між Ворсклою та Кривбасом.