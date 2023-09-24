Україна: Перша ліга

Результат матчу Першої ліги.

В групі Б Першої ліги відбувся матч між запорізьким Металургом та Діназом. Команди обмінялись голами в кожному з таймів. На 18-ій хвилині Насіменто вивів Діназ вперед, а у другій сорокап'ятихвилинці Могильний зрівняв рахунок, який і став підсумковим — 1:1.

Після 9-ти турів Металург та Діназ — сусіди в турнірній таблиці. Запоріжці — шості, а команда з Вишгорода — сьомі.

Металург З — Діназ — 1:1.

Голи: Могильний, 48 — Гільєрмо Насіменто, 18.