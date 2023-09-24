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Керманич Дніпра-1 — про перемогу над Зорею у матчі УПЛ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрілася з Дніпром-1 та потерпіла мінімальну поразку.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Нам треба було від чогось відштовхнутися, а цей матч був за шість очок, адже і нам, і Зорі дуже потрібна буда перемога. Десь, можливо, нам пощастило, що луганчани минулого четверга грали єврокубковий матч, де залишили багато сил. Але в цілому скажу, що першому таймі ми грали дуже непогано – був і контроль м’яча, і гол забили. Після перерви не вистачало нам остаточно довести результат до перемоги, хоча в цілому ми контролювали ситуацію. У Зорі зараз також новий тренер. Він хороший фахівець і хочеться побажати команді успіхів в єврокубках. Приємно за Данченка, котрий переніс таку важку хворобу, але команда його не кинула, що каже про те, що там є хороший колектив".

"Чим керувалися при обранні такого складу і схеми? Поспілкувалися із гравцями – і з кожним окремо, і з лідерами команди, Хлопці звикли грати 4-1-4-1, але запропонував їм гру з двома опорниками, і зіграли 4-2-3-1. Якщо це дало результат, то значить правильно усе зробили. Коли я працював у Полтаві, то там грали з трьома захисниками і двома форвардами, але зараз такий момент, що вирішили застосувати такий варіант. Головне, що виграли. Вітаю нашу команду з перемогою і рухаємося далі".

"Ігор Когут фізично міцний, високого зросту. Добре діє при стандартах, і біля чужих воріт, і у наших хорошо захищається. Мобільний футболіст, грає з бажанням, накриває суперників. Замінили його, тому що людина віддала усі сили в грі – це найголовніше, а не просто так виходила на футбольне поле".

"Ми оновили фланги. Головне, що повернувся Пуріта. Я вважаю, що у нас хороший колектив. Так, у кожного є в голові якісь заморочки, але туди не хочу влазити. Намагаюся, щоб хлопці отримували задоволення, у першу чергу, в психологічному плані".

"У випадку з дебютантами Вітіньо і Гаджиєвим, можливо, і ризикнув, але ж я по тренуванням бачу, наскільки футболісти готові. Плюс, хто викладається, я їм завжди даю шанс. Я і у Полтаві випускав 16-річних хлопців. Якщо я бачу, що він сильніше досвідченого виконавця, то чому б йому не дати можливість зіграти? Вітіньо вийшов і добре видно, що хлопець з технікою. Гаджиєв вийшов, і хоча ноги у нього ще слабкі, і було сильне хвилювання, але при цьому бігав, старався і я рад за нього – молодець, що дебютував в УПЛ у 17 років".

Матч із Поліссям у Кубку України? Я вдячний президенту Полісся Геннадію Буткевичу, з котрим можна добре поспілкуватися і до якого я ставлюся з великою повагою. Він розвиває футбол не тільки у Житомирі, а і по всій області, багато робить для молоді. Але футбол є футбол. Чекаю на цікавий матч і будемо прагнути пройти у наступний раунд Кубка України", — цитує слова Максимова офіційний сайт Дніпра-1.

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