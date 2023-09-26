Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками перед грою з Шахтарем.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Кубка України проти донецького Шахтаря.

"Зараз у наш дуже короткі паузи між матчами. Тому потрібно правильно розподілити навантаження. За два дні якось натренувати фізичні кондиції — неможливо. Але потрібно якісно відновлюватися. В таких умовах грають усі. І ми їх приймаємо.

Конкретно до гри із Шахтарем не готувалися Андрій Блізніченко, Денис Балан, Віталій Дахновський і Дмитро Кльоц. Всі інші працюють в загальній групі.

Верес — Шахтар. Напередодні

Шахтар — грізний суперник. Розуміємо силу цієї команди. Грати з ними у відкритий футбол дуже важко. В них потужна лава запасних, можуть вдаватися до ротації. В нас немає таких великих можливостей. Але ми битимемося за кожен м'яч.

Ми не сподіваємося на подарунки від Шахтаря. Суперник теж грає на перемогу у кожному матчі. Такі команди не можуть жертвувати якимись турнірами. Тому ця гра буде дуже важкою. Але ми дамо гідний бій", — наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Верес — Шахтар відбудеться сьогодні, 26 вересня, о 17:00 за київським часом. Стежити за перебігом кубкового поєдинку можна буде на Football.ua.