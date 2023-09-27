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Капітан Шахтаря прокоментував перемогу над Вересом.

Донецький Шахтар напередодні обіграв рівненський Верес у гостьовому матчі в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Верес — Шахтар 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Півзахисник та капітан "гірників" Тарас Степаненко, для якого ця зустріч стала 400 в футболці клубу, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Дуже приємно, дякую за привітання. Мені три тури тому сказали про можливий 400 матч за Шахтар, а я так собі пригадую, що ще нещодавно було 350 матчів, а тут уже 400.

Це ж практично все моє футбольне життя, скільки я граю за Шахтар. Для мене це — гордість, що в мене така кар’єра, що я стільки років уже в клубі, стільки матчів зіграв, допомагав команді, у поразках та перемогах, пройшов крізь чимало подій із клубом.

Від Донецька до Києва, і тепер — аж до всієї Європи. Де ми тільки вже не грали, у яких скрутних становищах не бували, скільки людей довкола вже змінилось. Це — моя історія, і я буду пам’ятати її все своє життя.

Намагаюсь зараз тримати емоції при собі, хоча раніше був дуже емоційним. Зараз, коли хлопці щось емоційно сприймають, то кажу їм, що потрібно дивитись на життя та події трохи інакше. Якщо взяти якісь футбольні моменти, то теж намагаюсь пояснити, підказати де в чому. Бо кожен рік приходять нові футболісти, випадає кістяк команди й новачки не зовсім знають принципи, за якими грає Шахтар. Така в мене зараз роль у команді.

Головна мрія зараз — зіграти на Донбас Арені. Не знаю, чи доживу я до цього в якості футболіста, чи вже як ветеран клубу, але головне — зіграти. Також у мене є певні власні цілі, але зараз я про них казати не буду. Є здоров’я, є сили. Доки я відчуваю, що є конкурентоспроможним та дійсно допомагаю клубу, я буду грати в футбол.

Коли ж прийде час, коли я відчую, що все, треба уходити, тоді я спокійно завершувати професійну кар’єру.

Щодо Вересу, то перший тайм вийшов змазаним. Десь не зібрались, давали багато свободи супернику. У другому таймі тренерський штаб зробив певні корективи й більш агресивно почали грати. Добре, що забили м’яч, бо коли доводиться грати проти команд, що низько обороняються, це важливо, бо вони починають розкриватись.

Хотілося б, що наша команда так грала завжди, але з перших хвилин, аби забивати якомога раніше.

Фактор утоми також відіграв свою роль. Особисто я дуже втомився після гри проти Руху, бо грали вдесятьох. Ще й вірус цей був десь у команді, хлопці до сих пір хворіють. Я в тому матчі також себе погано почував у тому матчі, але на морально-вольових добігав і вдячний тренеру, що сьогодні я не грав із перших хвилин.

Треба робити ротацію, бо в нас багато людей і всім потрібно щось доводити постійно. Коли буде конкуренція та свіжа кров, то буде більше емоцій та кращі результати.

Після гри Серій Палкін та Дарійо Срна подарували мені футболку з написом про 400 матчів, привітали мене. Дійсно, дуже приємно", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе проти полтавської Ворскли.