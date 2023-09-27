Україна

Андрій Миколайович отримав нову посаду.

Президент України Володимир Зеленський призначив ексгравця Динамо, Мілана, Челсі та національної збірної Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ №589/2023 від 26 вересня, опублікований на сайті глави держави.

Нагадаємо, Шевченко є володарем Золотого м'яча та першим українцем, який зміг підкорити Лігу чемпіонів. Також Андрій Миколайович тренував збірну України з 2016 по 2021 рік.

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