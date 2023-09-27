У матчі 1/8 фіналу Кубка України сумська Вікторія мінімально обіграла Минай із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч було забито на старті другого тайму, коли на 46 хвилині у воротах закарпатської команди відзначився Сасовський, який вдало зіграв під час кутового.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вікторія — Минай у 1/8 фіналу Кубка України:

Вікторія — Минай 1:0
Гол: Сасовський, 46.

Вікторія: Шеліхов, Зозуля, Нелін, Сасовський, Ульянов, Покотилюк, Савченко (Сахно, 68), Байдал (Чеглов, 77), Машталір (Шпирьонок, 77), Шаврін, Євпак (Галенко, 68).

Минай: Кемкін, Киричок, Юрій Михайлів (Лєднєв, 46), Солдат, Ременяк, Віталій Михайлів, Панасенко, Голуб, Гєчев (Климак, 62), Демиденко (Бідзінський, 62), Вишневський.

Попередження: Нелін, Шпирьонок — Гєчев, Ременяк, Панасенко.