Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 27 вересня 2023 року, 14:00.
Вікторія — Минай, ФК Минай
27 вересня 2023, 22:37
У матчі 1/8 фіналу Кубка України сумська Вікторія мінімально обіграла Минай із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч було забито на старті другого тайму, коли на 46 хвилині у воротах закарпатської команди відзначився Сасовський, який вдало зіграв під час кутового.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вікторія — Минай у 1/8 фіналу Кубка України:
Вікторія — Минай 1:0
Гол: Сасовський, 46.
Вікторія: Шеліхов, Зозуля, Нелін, Сасовський, Ульянов, Покотилюк, Савченко (Сахно, 68), Байдал (Чеглов, 77), Машталір (Шпирьонок, 77), Шаврін, Євпак (Галенко, 68).
Минай: Кемкін, Киричок, Юрій Михайлів (Лєднєв, 46), Солдат, Ременяк, Віталій Михайлів, Панасенко, Голуб, Гєчев (Климак, 62), Демиденко (Бідзінський, 62), Вишневський.
Попередження: Нелін, Шпирьонок — Гєчев, Ременяк, Панасенко.