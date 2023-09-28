Керманич Полісся прокоментував кубкову перемогу над Дніпром-1.
Юрій Калітвінцев, фото ФК Полісся Житомир
28 вересня 2023, 08:40
У домашньому матчу 1/8 фіналу Кубка України житомирське Полісся здолало дніпровський Дніпро-1 у серії пенальті.
Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку України
Головний тренер "вовків" Юрій Калітвінцев після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.
"Уболівальники побачили справжній кубковий матч. Було все: і картки, і пенальті напруга, загалом — усе те, що цікавить саме вболівальників.
І задоволений характером та тим, як грала моя команда проти чинного "срібного" призера країни. Для нас це був дуже гарний іспит і ми його вдало склали", — заявив український фахівець.
Наступний матч житомирське Полісся проведе в гостях у ковалівського Колосу в рамках чемпіонату.