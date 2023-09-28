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Керманич Полісся прокоментував кубкову перемогу над Дніпром-1.

У домашньому матчу 1/8 фіналу Кубка України житомирське Полісся здолало дніпровський Дніпро-1 у серії пенальті.

Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку України

Головний тренер "вовків" Юрій Калітвінцев після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Уболівальники побачили справжній кубковий матч. Було все: і картки, і пенальті напруга, загалом — усе те, що цікавить саме вболівальників.

І задоволений характером та тим, як грала моя команда проти чинного "срібного" призера країни. Для нас це був дуже гарний іспит і ми його вдало склали", — заявив український фахівець.

Наступний матч житомирське Полісся проведе в гостях у ковалівського Колосу в рамках чемпіонату.