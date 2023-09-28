Україна

Голкіпер Полісся прокоментував кубкову перемогу над Дніпром-1.

Напередодні в домашньому матчу 1/8 фіналу Кубка України житомирське Полісся здолало дніпровський Дніпро-1 у серії пенальті.

Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку України

Воротар "вовків" Денис Бойко після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Провели дійсно дуже важкий матч. Перш за все, хочеться привітати з перемогою саме всю нашу команду, тренерський штаб і, найголовніше, нашого президента, тому що для нього це був дуже принциповий матч.

Я вважаю, що на полі ми зробили те, чого від нас і хотіли побачити. Важко було. 120 хвилин, серія пенальті.

Коли ми готувались до протистояння, то в нас були певні напрацювання, власна тактика, тому я вважаю, що ми дуже добре зіграли. Так, витратили дуже багато зусиль, але від того ця перемога стає тільки більш смачною.

Щодо порятунку в серії пенальті, то ми до неї готувались. Знову ж таки, хочу подякувати нашому тренеру воротарів, який підготував усе для того, щоб я парирував перший пенальті. Це — його заслуга перш за все, а вже потім — якісь мої навички", — заявив український виконавець.

Наступний матч житомирське Полісся проведе в гостях у ковалівського Колосу в рамках чемпіонату.