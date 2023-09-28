Захисник Полісся прокоментував кубкову перемогу над Дніпром-1.
Богдан Кушніренко, фото ФК Полісся Житомир
28 вересня 2023, 09:40
Житомирське Полісся напередодні в домашньому матчу 1/8 фіналу Кубка України здолало дніпровський Дніпро-1 у серії пенальті.
Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку України
Захисник "вовків" Богдан Кушніренко, на рахунку якого рятівний м’яч у компенсований до основного час, після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.
"Атмосфера на стадіоні змушувала йти вперед. Ми не могли б грати якось інакше. Тренер наприкінці основного часу попросив ще трохи докласти зусиль та гідно дограти цю зустріч. Ось і дограли, а я навіть забив.
Щодо Дніпра-1, то я гадаю, що новий головний тренер ще просто не встиг щось істотне змінити в команді саме за грою. Суперники так само добре грали в пас, як і в матчі першого кола, але ми витримали.
У першому таймі, як мені здалось, вони все ж таки грали краще, аніж ми, однак у другому гра перевернулись, а ми справедливо їх дотисли та повернулись до гри.
Щодо травми Олександра Назаренка, то можу тільки сказати, що вся команда його підтримує. Саня, тримайся! Ми з тобою!", — заявив український виконавець.
Наступний матч житомирське Полісся проведе в гостях у ковалівського Колосу в рамках чемпіонату.