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Захисник Полісся прокоментував кубкову перемогу над Дніпром-1.

Житомирське Полісся напередодні в домашньому матчу 1/8 фіналу Кубка України здолало дніпровський Дніпро-1 у серії пенальті.

Полісся — Дніпро-1 1:1 ( 5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку України

Захисник "вовків" Богдан Кушніренко, на рахунку якого рятівний м’яч у компенсований до основного час, після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Атмосфера на стадіоні змушувала йти вперед. Ми не могли б грати якось інакше. Тренер наприкінці основного часу попросив ще трохи докласти зусиль та гідно дограти цю зустріч. Ось і дограли, а я навіть забив.

Щодо Дніпра-1, то я гадаю, що новий головний тренер ще просто не встиг щось істотне змінити в команді саме за грою. Суперники так само добре грали в пас, як і в матчі першого кола, але ми витримали.

У першому таймі, як мені здалось, вони все ж таки грали краще, аніж ми, однак у другому гра перевернулись, а ми справедливо їх дотисли та повернулись до гри.

Щодо травми Олександра Назаренка, то можу тільки сказати, що вся команда його підтримує. Саня, тримайся! Ми з тобою!", — заявив український виконавець.

Наступний матч житомирське Полісся проведе в гостях у ковалівського Колосу в рамках чемпіонату.