Україна

Факт, про який якнайшвидше хочуть забути фанати київського клубу.

Київське Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України мінімально поступилося столичній Оболоні з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 57 хвилині, а його автором став Суханов, який класно, а головне точно пробив по воротах "біло-синіх" і сфера від стійки влетіла у ворота.

Як з'ясувалось, Динамо вчетверте у своїй історії не змогло вийти у чвертьфінал Кубка України. До речі, це перша поразка Динамо Луческу в турнірі.

Нагадаємо, що румун очолив киян в середині 2020 року. Кубок України-2020/21 Динамо виграло, а наступні два розіграші були скасовано через повномасштабне вторгнення росії на територію України.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Динамо.