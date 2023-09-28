Україна

Крім них, на нагороду претендують ще троє футболістів.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про старт голосування за найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками вересня.

Минулого місяця команда Мірчі Луческу провела три матчі — два з яких в УПЛ та один у Кубку України. У чемпіонаті були обіграні Ворскла (2:0) та ЛНЗ (4:2), а у Кубку була поразка від Оболоні (0:1).

На нагороду найкращому гравцю місяця номіновано п'ятеро футболістів:

- вінгер Андрій Ярмоленко – три матчі, один забитий м'яч;

- вінгер Назар Волошин – три матчі, два голи;

- нападник Владислав Ванат – два матчі, одна гольова передача;

- півзахисник Віталій Буяльський – три матчі, один гол та один асист;

- хавбек Володимир Бражко – один гол та одна гольова передача.

Проголосувати за одного із кандидатів можна в офіційному Telegram-каналі "біло-синіх".

Свій наступний матч Динамо проведе проти Олександрії. Гра відбудеться 1 жовтня о 19:00 за київським часом.