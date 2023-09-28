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В'ячеслав Рябов поділився своїми думками після гри із Чорноморцем.

Захисник Кривбасу В'ячеслав Рябов прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти одеського Чорноморця (1:2).

"Пропустили два прикрих мʼячі: після рикошету, зі стандарту. Мабуть, вони були сильніші, свіжіші за нас. Будемо працювати далі, розбирати помилки. Так, вилетіли з Кубку України, на жаль. Тепер сконцентруємось на чемпіонаті, будемо готуватись до Руху та наступних матчів.

У нас були непогані шанси, коли добре виходили з оборони в атаку. Налаштовувались на матч по максимуму, адже хотіли пройти далі. Тільки у кінцівці за рахунку 1:1 Кузик добре віддавав врозріз на Дебелка, але Рома трохи не очікував передачу: не встиг постелитись у підкаті. Потім Кузик пробивав здалеку, але не влучив у девʼятку. Ми могли тоді забити та вирвати перемогу. Але це футбол, вже у наступному моменті, ми заробили стандарт біля своїх воріт та Чорноморець забив сумний для нас мʼяч. Бажаю успіху Чорноморцю у подальшому.

Вірю у Кривбас. Попереду важкі матчі, треба готуватись. Впевнений, у нас все буде добре", - наводить слова Рябова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.