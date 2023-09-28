Україна

Наставник криворізького клубу поділився своїми думками після гри із Чорноморцем.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти одеського Чорноморця (1:2).

"Перший тайм непоганий у нашому виконанні, і другий теж. Нам трохи не пощастило, покидаємо Кубок України, але з високо піднятою головою. Грали проти міцного суперника, який теж знаходиться високо у таблиці, й ми також хочемо боротись за високі місця. Нічого страшного не сталось.

Тільки бажаю Чорноморцю рухатись далі, та дістатись фіналу. Багато хто з міцних клубів вилетів на цій стадії, це футбол: і Дніпро-1, і Динамо. Вітаю своє рідне місто Житомир з виходом до чвертьфіналу.

Ми ж тепер будемо готуватись до Руху в чемпіонаті. Це теж хороший суперник, молода потужна команда, яка демонструє непоганий футбол. Ну а потім Чорноморець знову. Найголовніше, що всі живі-здорові після матчу.

Хотілось перемогти Чорноморець у обох матчах. Навіть не було в голові інших думок. Грали тільки на перемогу. Так сталось, що пропустили на 93 хвилині. Сильніші тепер будемо. Щодо гри: у першому таймі, не хочу образити одеситів, назвіть хоч один момент суперника біля наших воріт. А ми ж мали ще моменти, аби забити, не пощастило. Кожушко там пробивав. У них хороша команда, хороші виконавці. Ті ж Бадібанга, Дада, Ієде — якісні легіонери", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.