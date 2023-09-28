Україна

Слова гравця криворізького клубу після поразки в Одесі.

Захисник криворізького Кривбасу Денис Кузик — про виїзний матч 1/8 фіналу Кубка України проти одеського Чорноморця — 1:2.

"В принципі була рівна гра. Просто Чорноморцю більше пощастило, сьогодні фарт був на їхній стороні. Другий тайм був такий, як і перший. Суперник створив стільки, скільки й ми, але в кінцівці Фортуна їм посміхнулась: вони забили на останніх хвилинах.

В жодному разі не опускаємо рук. Кривбас буде рухатись тільки вперед. Вже за три дні у нас гра проти Руху в чемпіонаті. Тому про цей матч вже забули, тепер налаштовуємось на Рух", — цитує гравця офіційний сайт клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.