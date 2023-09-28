Україна

Востаннє 27-річний українець з'являвся на полі на початку вересня.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко повернувся до тренувального процесу у загальній групі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 27-річний українець отримав пошкодження ахіллового сухожилля на початку вересня і з того часу пропустив чотири матчі "гірників" (два в чемпіонаті, один у Кубку України та один у Лізі чемпіонів).

Також через ушкодження футболіст не зміг допомогти збірній України у матчі відбору Євро-2024 проти Італії (1:2).

Цього сезону Матвієнко провів шість матчів, у яких забив три м'ячі.

Свій найближчий матч команда Патріка ван Леувена проведе проти Ворскли в УПЛ. Гра пройде 30 вересня.