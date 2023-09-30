Україна

Керманич Ворскли висловився про перемогу над Шахтарем у матчі УПЛ.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла завдала Шахтарю першої поразки в сезоні внутрішньої першості.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Можу лише подякувати моїм хлопцям. Перемога в середу додала нам упевненості. Ми розуміли, що грати без м’яча буде дуже складно. Терпіли та шукали свої шанси попереду.

Оскільки ми виграли, то я задоволений фізичним станом своїх підопічних. Його вистачило, щоб обіграти Шахтар. Однак усе одно Шахтар є Шахтар. Разом з Динамо це флагмани українського футболу. Це додасть нам ще більше впевненості.

Нестеренку ще дуже складно грати з такими суперниками. Однак хлопець розвивається. Він заслужив це працею на тренуваннях. Це наша маленька зірочка, але для того, щоб бути великою зірочкою, треба ще більше працювати", — цитує слова Скрипника УПЛ ТБ.

У наступному матчі УПЛ полтавська Ворскла зіграє з ковалівським Колосом.