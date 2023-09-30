Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (1:2).

"Ми мали непогані шанси на початку матчу. Зокрема, два моменти було в Кащука ще до того, як у Ворскли з’явились реальні нагоди. Ми мали ці шанси реалізувати. Я не розумію, чому так вийшло.

Це наша проблема, що ми не змогли реалізувати моменти, які створили. Ми завжди думаємо, що буде ще й інший шанс забити гол. Маємо бути більш професійними.

Ми отримали пенальті в дуже простій ситуації сфоливши в штрафному майданику. Потім ми зрівняли рахунок, були гарні нагоди забити ще раз. Наприкінці матчу вийшов ще один форвард, Келсі, але ми не користувались можливістю більше грати вперед", - сказав ван Леувен після матчу в ефірі УПЛ ТБ.

Раніше своїми емоціями після гри поділився наставник Ворскли Віктор Скрипник.