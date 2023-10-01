Україна
01 жовтня 2023, 18:56
Колос у фірмовому стилі спричинив першу в історії Полісся нічию в УПЛ
Команди тримались осторонь створення гольових моментів та нав'язування темпу суперникам.
Колос — Полісся, фото УПЛ
01 жовтня 2023, 18:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Полісся 0:0
Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов (Мілько, 81), Демченко — Болбат (Ільїн, 74), Безбородько (Попов, 81), Каріока (Велетень, 61).
Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Танковський (Крушинський, 83) — Козак, Грицук (Аріелсон, 82), Макуана (Шастал, 83) — Будківський.
Попередження: Богданов, Лучкевич — Макуана, Танковський, Будківський