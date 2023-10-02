Україна

Слова лідера київського Динамо.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко вважає, що у столичного клубу не буде виправдань в разі фіаско в чемпіонаті України.

"Програвати завжди неприємно, тому на критику після Оболоні (0:1 в Кубку України) ми заслужили.

Але іншої дороги, окрім як працювати далі, немає. З Олександрією вдалося використати свої моменти. Думаю, зараз для вболівальників чемпіонат досить цікавий, бо всі втрачають очки. Немає такого, як раніше, коли гра в одні ворота і хтось тільки відбивається на 0:0. Цікаво грати проти всіх.

Таблиця? Очки не рахуємо. Ми вилетіли з єврокубків та Кубка, і жодних відмазок уже немає. Якщо не виграємо чемпіонат, то треба буде закрити рота і слухати всю ту критику, яку на нас виливають", – сказав Ярмоленко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше повідомлялось, що Ярмоленко відзначився 90-им асистом за київське Динамо.