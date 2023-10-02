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Скандал навколо матчу Минай — Оболонь набирає обертів.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу пояснив тлумачення ігрових епізодів поєдинку 9-го туру Vbet Ліги-2023/2024 Минай — Оболонь.

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі прокоментував епізод матчу на 81-ій хвилині, коли Косовський штовхнув у спину Корабліна. Арбітр в цьому моменті не вказав на позначку.

Відео епізоду:

"Пояснення/міркування: хоч арбітр і займає гарну позицію, проте він помиляється, не призначивши пенальті за поштовх гравця № 97 ФК Минай. Захисник № 19 ФК Оболонь насправді штовхає нападника в спину в очевидний спосіб, що призводить до його падіння та перешкоджає йому продовжити власні дії. Арбітр мав би призначити пенальті. У такій ситуації, як ця, асистент арбітра № 1, який займав ідеальну позицію, мав би допомогти арбітру прийняти правильне рішення.

VAR: на жаль, VAR на цьому матчі не було, але у випадку, якби він був, він би, звичайно, звернув увагу арбітра на цей епізод та запропонував йому переглянути відео на предмет призначення пенальті", - йдеться в заяві.

Варто відзначити, що в заяві на сайті УАФ немало неточностей. Наприклад, хвилина матчу вказана 88, хоча насправді епізод стався на 81-ій. Також помилились із номером Корабліна, на якому і порушили правила. Замість 97-го вказали 17-й.

Нагадаємо, до цього Минай поступився Вікторії в рамках 1/8 фіналу Кубка України та вилетів з турніру.