Україна

Слова нападника харків'ян перед матчем проти Дніпра-1.

Нападник Металіста 1925 Андрій Борячук висловився напередодні матчу проти СК Дніпро-1, який відбудеться сьогодні.

"Підготовка до матчу відбувається у звичайному режимі, чогось екстраординарного немає. Ми пройшли усі можливі навантаження, розібрали суперника на теоретичному занятті. В цілому, є розуміння, як Дніпро-1 буде грати, тому до цієї гри ми готові.

Минулого сезону вони стали віцечемпіони країни. Переконаний, що попри нелегкий старт, перед ними і цього сезону стоїть завдання боротися за чемпіонство. Як мінімум — не знижувати вимог. З такою командою як Дніпро-1 буде дуже непросто, не варто їх недооцінювати. Усі знають, що там хороший підбір гравців і їхня якість на високому рівні.

Ми викладаємося по максимуму в кожному матчі. Ці зусилля допомагають команді набирати очки. Так, зараз чемпіонат досить рівний, будь-яка команда може забрати очки у будь-кого. Тому треба старатися менше помилятися, вигравати якомога більше матчів та не втрачати очки, особливо там, де є всі шанси цього уникнути. І ще один важливий фактор — везіння.

Як здоров’я зараз? Можна сказати, що я відновився майже на 100%. Чому майже — бо періодично біль все ж турбує. Наприклад, в останній грі я відчув дискомфорт десь наприкінці матчу. Зрозумів, що нога втомилася після довгої перерви. Але загалом все супер.

Едмар? За ці роки, які він живе в Україні, вже повністю зрозумів наш український менталітет та наш чемпіонат. Тут взагалі проблем немає, легко знаходимо спільну мову, що є залогом чудової атмосфери в колективі", — цитує нападника офіційний сайт УПЛ.

Дніпро-1 — Металіст 1925. Напередодні