Україна

Українець відзначив Дібанго.

Гравець Руху Ілля Квасниця розповів, які настанови отримав перед виходом на заміну в грі проти Кривбасу (3:1) та за яких умов найкраще може розкритись на полі.

"Перед виходом на заміну я отримав настанову, що маю на полі допомогти команді загострити гру, брати на себе ініціативу. Нам потрібно було більше створювати в атаці. Я старався виконати ці вказівки і все вдалося.

Мені комфортно грати проти команд, які дають простір на фланзі, не закриваються в обороні. А коли є вільні зони, простір – є куди бігти й це найкраще для мене. Навіть гра проти одного з кращих лівих захисників чемпіонату не стала проблемою за цих умов", - цитує гравця офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, раніше головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов прокоментував успіх своєї команди.