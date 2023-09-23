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Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (4:2), у якому він відзначився гарним голом із дальньої дистанції.

"Ми забили швидкий м’яч, взяли гру під свій контроль. Але після 25-30 хвилин, мабуть, трохи підсіли, і біля наших воріт теж почали виникати моменти. Другий тайм ми почали якось нервово, у підсумку пропустили м’яч у відповідь. Тоді ми усвідомили, що нам треба додавати та забивати другий і третій м’ячі. Далі вже гра була повністю під нашим контролем.

Ми багато моментів не реалізували у першому таймі. Могли забивати два-три м’ячі. Але підвела реалізація…

Буває, забиваю подібними ударами на тренуваннях, а тренери мені радять пробувати так і в іграх. У попередніх матчах особливо не було такого моменту, а сьогодні вів м’яч, ніхто мене не зустрічав. Тому і вирішив перевірити голкіпера дальнім ударом. Як порахував Жора Бущан після гри – бив з 32 метрів. Якщо так, то це поки мій рекорд. Добре, що влучив у самий кут. Дай Боже ще так забивати, аби цей гол не був моїм останнім голом за Динамо. Звісно, всі партнери мене привітали після гри з дебютним м’ячем.

Після того, як клуб залишив Сергій Сидорчук, з’явився шанс закріпитися в основному складі? Так, радий і за Сергія, що він перейшов до одного з топчемпіонатів, і у той самий час, так би мовити, дав мені дорогу. Я прагну скористатися цим шансом, аби, як я вже казав у якомусь інтерв’ю, всі були задоволені – і тренери, і я, і вболівальники. Буду старатися та викладатися на максимум.

У першу чергу, у складі Зорі я отримав неоціненний досвід, граючи в оренді. Щодо рівня, я відчуваю, що мені є куди рости. Це лише мій другий сезон у дорослому футболі та перший в основі Динамо. Є у чому розвиватись, прогресувати. Буду старатися у тренуваннях та іграх викладатися на максимум, аби ставати краще з кожним днем.

Цілі у перший сезон в основі Динамо? Головне – здобути чемпіонство. Все інше прийде. Голи забивати – не основна моя задача, хоча теж маю це робити. Але основне – приносити користь команді, аби Динамо здобуло чемпіонство", - наводить слова Бражка прес-служба клубу.

Дивитися відео голів та огляд матчу ЛНЗ Черкаси — Динамо Київ ви можете на Football.ua.