Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги-2023/24 між Рухом та Минаєм, який розпочнеться 8 жовтня о 15:00.

У матчі десятого туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють львівський Рух та закарпатський Минай.

Поєдинок пройде на Арені Львів у Львові. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Солов'ян, а за систему ВАР відповідатиме Віктор Копієвський.

Онлайн-трансляція:

Після восьми ігор Рух набрав 15 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Миная — лише три бали та останній рядок.