Україна

Наставник черкаського клубу поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував нічийний результат у матчі десятого туру УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Позитив, що ми взяли одне очко. Негатив, що ми не перемогли. Бо ми мали моменти. На 92 хвилині Пасіч мав досить хорошу нагоду.

Могли цей матч як програти у першому таймі через недоналаштування через повітряну тривогу. Для мене це такий перший досвід, як готувати команду, коли не знаєш, чи буде взагалі матч. Тому двояко.

В цілому, на мій погляд, ми тяжко виходили на цей матч. Скасований гол може бути лише позитивним для нас, бо гравці психологічно були вихолощені. Намагалися підсилити гру в атаці. З цим пов’язана заміна Наумця в перерві. Думаю, нам вдалося відтиснути гру від своїх воріт та мати моменти", — сказав Дулуб.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Олександрія.