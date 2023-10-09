Україна

Підсумки матчу з Минаєм від гравця Руху.

Капітан Руху Марко Сапуга прокоментував нічию з Минаєм (0:0) в матчі чемпіонату України.

"Минай з кожним суперником виходить на поле і б’ється. Сьогодні вони дисципліновано захищались, а ми хотіли перемогти й створили багато моментів, особливо у другому таймі, але нам дещо не пощастило. Важко грати проти суперника з такою насиченою обороною. Ми хотіли швидко рухати м’яч та шукати вільні зони, щоб забити гол, втім не вдалось цього зробити.

В першому таймі можливо нам не вистачало швидкості, але в другій половині матчу ми виглядали значно краще. Наша гра у другому таймі – заслуга тренерського штабу. Ми працюємо та викладаємось на повну під час тренувань. Також хлопці, які виходять на заміну, додають швидкості та підсилюють гру.

Я мав момент, пробивав з розвороту, але не забив – не пощастило. Втім ми здобули одне очко і рухаємось далі. Можливо, фарт повернеться до нас у наступних матчах", — цитує гравця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Рухом та Минаєм.