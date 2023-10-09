Україна

Підсумки матчу з Минаєм від гравця Руху.

Півзахисник Руху Євген Пастух прокоментував нічию з Минаєм (0:0) в матчі чемпіонату України.

"Вважаю, що ми добре виглядали на полі і контролювали цю гру. Команда створила багато моментів, але, на жаль, не вдалось їх реалізувати.

Ми розбирали гру Минаю на теоріях і зіткнулись з тим, до чого готувались – вони діяли другим номером, грали від оборони. Закарпатці кілька раз втікали в контратаки і мали якісь нагоди. Втім Рух мав більше можливостей забити", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Рухом та Минаєм.