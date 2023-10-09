Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Національна команда готується до матчу з Північною Македонією.

Національна збірна України прибула до Праги напередодні матчу відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У вчорашньому вечірньому тренуванні, що відбулося на базі футбольного клубу Спарта, узяли участь 12 виконавців: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Владислав Ванат, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Юхим Конопля, Тарас Степаненко, Олександр Зубков та Сергій Сидорчук.

Денис Попов працює наразі в тренажерному залі, продовжуючи відновлення після м’язової травми стегна. Є надія, що оборонець встигне відновитися принаймні до одного із жовтневих матчів збірної.

Відсьогодні збірники тренуватимуться майже повним складом. Вчора під вечір до команди приєдналися Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко та Назарій Русин. Уже після вечері до розташування синьо-жовтих прибули Артем Довбик, Михайло Мудрик та Ілля Забарний.

Сьогодні до Праги прилетять гравці, чиї клуби грали вчора, — Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко, а також Олександр Сваток, Олександр Піхальонок, Сергій Кривцов, чий шлях із Північної Америки, як правило, потребує трохи часу. Останнім до гурту приєднається голкіпер Дмитро Різник, викликаний вчора на заміну травмованому Андрію Луніну: Дмитро прибуде до табору синьо-жовтих у вівторок.

Свій найближчий матч команда Реброва проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. Потім буде матч із Мальтою – 17 жовтня.