Футболісти візьмуть участь у матчах відбору до Євро-2024 серед юніорських команд.
Володимир Єзерський, фото УАФ
10 жовтня 2023, 18:57
Збірна України U-17 13 жовтня розпочне збір перед поєдинками кваліфікаційного раунду Євро-2024 (U-17).
Головний тренер команди Володимир Єзерський викликав 20 футболістів, серед яких майже половина з іноземних ліг.
Воротарі: Олександр Харечко (Рух Львів), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина).
Захисники: Олексій Рибак, Даніель Дехтяр, Дем'ян Третяк (усі — Динамо Киів), Микита Шелікета, Єгор Данковський (обидва — Шахтар Донецьк), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія).
Півзахисники: Павло Люсін, Володимир Озимай (обидва — Динамо Київ), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Назар Бондар (Рух Львів), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо, Німеччина), Олександр Сорока, Артур Ухань (обидва — Гент, Бельгія).
Нападники: Іван Денисов (Рух Львів), Артем Степанов (Баєр, Німеччина).
Зазначимо, що українці потрапили до групи 3 разом із Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. Міні-турнір проходитиме з 15-го до 21 жовтня в Ліхтенштейні (стадіони Шпортплац Блуменау в Трізені та Шпортпарк Ешен-Маурен в Ешені).
Розклад матчі у Групі 3
15.10.2023
Фінляндія — Україна (13:00)
Німеччина — Ліхтенштейн (17:30)
18.10.2023
Німеччина — Фінляндія (13:00)
Україна — Ліхтенштейн (17:30)
Нагадаємо, раніше юнацька збірна України поступилася Італії та не пройшла в еліт-раунд кваліфікації Євро-2023.