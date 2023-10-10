Україна

Футболісти візьмуть участь у матчах відбору до Євро-2024 серед юніорських команд.

Збірна України U-17 13 жовтня розпочне збір перед поєдинками кваліфікаційного раунду Євро-2024 (U-17).

Головний тренер команди Володимир Єзерський викликав 20 футболістів, серед яких майже половина з іноземних ліг.

Воротарі: Олександр Харечко (Рух Львів), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина).

Захисники: Олексій Рибак, Даніель Дехтяр, Дем'ян Третяк (усі — Динамо Киів), Микита Шелікета, Єгор Данковський (обидва — Шахтар Донецьк), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія).

Півзахисники: Павло Люсін, Володимир Озимай (обидва — Динамо Київ), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Назар Бондар (Рух Львів), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо, Німеччина), Олександр Сорока, Артур Ухань (обидва — Гент, Бельгія).

Нападники: Іван Денисов (Рух Львів), Артем Степанов (Баєр, Німеччина).

Зазначимо, що українці потрапили до групи 3 разом із Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. Міні-турнір проходитиме з 15-го до 21 жовтня в Ліхтенштейні (стадіони Шпортплац Блуменау в Трізені та Шпортпарк Ешен-Маурен в Ешені).

Розклад матчі у Групі 3

15.10.2023

Фінляндія — Україна (13:00)

Німеччина — Ліхтенштейн (17:30)

18.10.2023

Німеччина — Фінляндія (13:00)

Україна — Ліхтенштейн (17:30)

Нагадаємо, раніше юнацька збірна України поступилася Італії та не пройшла в еліт-раунд кваліфікації Євро-2023.