Україна

Сергій Палкін продовжує критикувати ФІФА.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін вкотре розкритикував ФІФА за ставлення до українських клубів та їхніх футболістів в умовах війни у країні.

"Хочу наголосити на несправедливому та дискредитаційному рішенні ФІФА запровадити додаток №7 до регламенту, що дозволило гравцям розривати контракти через війну.

Зважаючи на цю статтю, команду безкоштовно залишили майже 15 футболістів, клуб утратив інвестиції та зазнав великих збитків.

Нам довелося будувати команду наново. І я вдячний тим гравцям, які повернулися до України з-за кордону та приєдналися до Шахтаря: Олександр Зубков, Іван Петряк, Мар’ян Швед, Богдан Михайліченко – усі вони дуже допомогли клубові в цей непростий час", - сказав Палкін в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар опублікував щорічний звіт.