УЄФА скасував допуск юнацьких збірних країни-терориста до міжнародних змагань.
Андрій Шевченко, Getty Images
11 жовтня 2023, 14:38
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення УЄФА скасувати допуск збірним росії U-17 брати участь у міжнародних турнірах.
"Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.
Вікова категорія немає жодного значення у питанні глобальної справедливості. Це маленький, але важливий крок. Дякую усім, хто був залучений до перемовин.
Продовжуємо відстоювати інтереси України на міжнародній арені", — написав Шевченко у Facebook.
Раніше інформацію від УЄФА прокоментував перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.