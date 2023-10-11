Україна

УЄФА скасував допуск юнацьких збірних країни-терориста до міжнародних змагань.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення УЄФА скасувати допуск збірним росії U-17 брати участь у міжнародних турнірах.

"Вітаю рішення УЄФА не розглядати допуск російських команд з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.

Вікова категорія немає жодного значення у питанні глобальної справедливості. Це маленький, але важливий крок. Дякую усім, хто був залучений до перемовин.

Продовжуємо відстоювати інтереси України на міжнародній арені", — написав Шевченко у Facebook.

Раніше інформацію від УЄФА прокоментував перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.