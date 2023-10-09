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Суспільний тиск робить свою справу.

Наприкінці вересня УЄФА, а згодом і ФІФА, за власним бажанням потрапили до дуже поганої історії — вирішили повернути молодіжні збірні з росії до міжнародних змагань.

Реакція цивілізованих країн на таку новину була доволі очікуваною — здійнявся скандал, флагманами якого виступили Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія та Ірландія.

Але це була тільки публічна площина, тоді як британська преса повідомляє, що в кулуарах очільники футболу великих європейських країн так само чинили тиск на Александера Чеферіна задля того, аби він скасував своє ганебне рішення.

Функціонери залишились незадоволеними поведінкою головної людини в європейському футболі, який на тому засіданні поставив питання про повернення росіян над рештою більш нагальних проблем та навіть не запитав перед цим дозволу з боку представників країн.

Наразі всі очікують на засідання комісії з організаційних питань, яке відбудеться у вівторок, 10 жовтня, за підсумком якого, як повідомляється, має бути ухвалено остаточне рішення.

Рівень тиску на Чеферіна, у той самий час, виключно зростав останніми днями.

На цьому ж засіданні остаточно має бути оголошено про проведення чемпіонату Європи-2028 у Великій Британії та Ірландії.