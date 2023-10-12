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Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками про поразку від Полісся.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував поразку в УПЛ від Полісся (2:3), а також оцінив свою червону картку, видану після перегляду ВАР.

"Коли рахунок 2:1 і ти граєш в більшості, а потім програєш, звісно це не те, що не притаманно Динамо — такого не може бути! І при всій повазі до Полісся — дуже гарна команда, зібрали досвідчених гравців, зробили такий бойовий колектив, щоб боротись за високі місця. Всі бачили, як президент клубу розвиває його — дуже велика повага, адже такого небагато в Україні і тим паче у такий час. Вони просто добре зіграли, ми не були до цього готові.

Треба, щоб кожен у собі покопався та передивився своє відношення до того, що він хоче. Всі розуміють, що Динамо — клуб зі славетною історією, завжд грає за перші місця і просто не може програвати у матчах, де ти в усіх аспектах переграєш суперника, а потім опускаєш руки і нічого не можеш зробити. Такого не може бути.

Чемпіонат завершується аж у травні і до того часу може багато чого відбутися. Коли ти граєш 3-4 гри та виграєш, у тебе гарний підйом, а потім стається такий матч — ніби все вдавалося, але ти програєш. Звісно, це емоційно може підбити всіх.

Потрібно буде перед наступною грою зібратися поговорити, щоб не було ніякої емоційної ями, щоб ніхто на цьому дуже не зациклювався. Ще буде дуже багато ігор, буде багато шансів це виправити. Повторюсь, все залежить завжди від нас. Зараз програли, всі нас хейтять і всі розуміють чому. Але що добре — завжди є наступна гра, коли триває чемпіонат.

Спочатку я був здивований вилученням. Але потім, коли арбітр підбіг до мене і показав червону, я в нього запитав і він відповів: "Сам розумієш, що шипами біля обличчя — це червона". Але кажу, як на душі і як я бачив це у матчі — я ніколи нікому не хочу зробити боляче чи нанести травму.

На мене йшла передача, я бачив, що можу її зупинити ногою, піднімав її і в цей момент гравець у мене влетів і я вже не міг прибрати ногу. Я погоджуюсь, що це червона.

Щодо ВАР, я бачив вислови кваліфікованих тренерів, що хтось проти, хтось за, але маємо розуміти, що ми рухаємось вперед і без технологій вже не буде. ВАР вже не відмінять просто так, його потрібно вдосконалювати.

Стосовно офсайдів, я буду трішки більше на боці рефері, тому що, коли офсайд 50/50 і команда може забити гол — тоді все одно буде перегляд. А якщо він підіймає завчасно офсайд, а його не було і гол могли забити — то його вже ж не зарахують. Тут такий дуже спірний момент. Повторюсь, ВАР потрібно вдосконалювати.

Якщо ви застосовуєте ВАР, то застосовуйте його в повній мірі на кожному матчі. Якщо ви не можете його застосувати в повному обсязі — то не потрібно його викоростовувати, бо буде дуже багато спірних моментів, а це точно не розвиває футбол", - наводить слова Караваєва ВЗБІРНА.

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