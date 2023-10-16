Україна

Гарні новини зі стану "гірників".

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен повідомив, що захисник Валерій Бондар відновився від травми та перебуває в загальній групі. Відзначимо, що оборонець "гірників" взяв участь в спарингу проти Руху.

"Він до цього вже добре попрацював над фізичною формою, частково тренувався з нами минулого тижня, а останні чотири дні повністю перебуває у загальній групі й готовий продовжувати. Зараз він відіграв один тайм. Радіємо, що він повернувся і набрав гарні кондиції. Тепер треба рухатися далі й виходити на 90 хвилин", — сказав тренер.

Нагадаємо, Бондар зламав ключицю наприкінці липня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-10 футболістів, які можуть змінити клуб узимку