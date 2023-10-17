Україна

Влітку Ігор Суркіс не продав Бражка в італійський клуб.

Капітан молодіжної збірної України та основний футболіст київського Динамо Володимир Бражко розповів, чому влітку не перейшов до Торіно.

"Це було приємно. Перша команда, яка цікавилась мною і зробила пропозицію. Звісно, я вірив, що можу перейти, але це було рішення президента [не продавати].

Спочатку я засмутився, але потім продали Сергія Сидорчука, я зрозумів, що мене розраховують [в Динамо] і треба доводити, показати в Динамо сезон-два і тоді йти, якщо домовляться клуби", - цитує футболіста Суспільне.

Раніше футболіст казав, що мріє пограти в Англії.