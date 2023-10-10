Україна

Талановитий півзахисник киян — про інтерес з боку італійського клуба.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів про зацікавленість з боку Торіно та плани на майбтнє.

"Я здивувався. Мені зателефонував агент та сказав: "Торіно цікавиться тобою". Потім надійшла перша пропозиція — Динамо відмовило. Друга була... а після цього вже було затишшя... і все.

Я про це думав дуже багато. Вважаю, що після інтересу з боку Торіно за мною будуть ще більше слідкуватимуть. Може, вийде якийсь краще клуб. Треба показувати себе на полі, а далі — все буде як буде.

Англія в пріоритеті? Так, мені дуже подобається Англія", — сказав Бражко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бражко підписав новий контракт з Динамо до літа 2028 року.