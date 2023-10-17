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Француз висловився про війну на Близькому Сході.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Ерік Кантона відреагував на палестино-ізраїльський конфлікт.

"Захист прав палестинців не означає, що ви прихильник ХАМАС. Якщо ви говорите "звільніть Палестину", це не означає, що ви антисеміт або хочете, щоб усі євреї зникли.

"Звільніть Палестину" означає звільнення палестинців від ізраїльської окупації, яка позбавляла їх базових прав людини протягом 75 років.

"Звільніть Палестину" означає припинення ув’язнення 2,3 мільйона палестинців у найбільшій у світі в’язниці просто неба, половина з яких – діти.

"Звільніть Палестину" означає припинення апартеїду, нав’язаного ізраїльським урядом.

"Звільніть Палестину" означає надання палестинцям контролю над основною інфраструктурою на їхній землі", — написав Кантона у своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, 7 жовтня в Ізраїлі розпочалися масштабні бойові дії. ХАМАС кілька разів атакував країну ракетами, а озброєні палестинські бойовики увірвалися на південь Ізраїлю, вбиваючи людей та захоплюючи заручників.

У відповідь на атаку ХАМАС армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію, завдавши ударів по сектору Газа.