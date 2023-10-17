Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Вірменії висловився про македонську команду.

У товариському поєдинку збірна Вірменії зустрінеться з командой Північної Македонії.

Головний тренер вірменської команди Олександр Петраков поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Я очікую, що хлопці покажуть хорошу бойову гру, буде повна самовіддача. На нас чекає дуже цікава гра 18 листопада [з Уельсом у відборі на Євро-2024 — прим.]. Сподіваюся, вони розуміють значення цієї гри.

Ми дивилися багато матчів збірної Північної Македонії. Команда зараз прогресує, хлопці грають у дуже хороших клубах. Це сильна європейська команда, яка показує якісний футбол", — сказав Петраков.

Матч Північна Македонія — Вірменія відбудеться сьогодні, 17 жовтня і розпочнеться о 16:00 за київським часом.