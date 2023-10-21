Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував призначення Дарійо Срни на посаду виконувача обов'язків головного тренера "гірників", також поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ в УПЛ.

"Атмосфера, якщо казати одним словом, чудова. Дарійо, як він і казав, додав позитиву, легкості, свободи. Команда тренується з гарним настроєм та є дуже мотивованою.

Гравці більш розкуті, напевно, тим паче коли в тебе така гарна комунікація з тренером, то почуваєшся впевненіше, і це тільки допомагає на полі.

Ми знаємо вимоги, і Дарійо сам не раз казав про них: грати в шахтарський футбол через швидкі комбінації та контроль мʼяча – усе в нашому найкращому стилі. Намагатимемося підтверджувати цей статус.

Срна свого часу був і залишається прикладом й кумиром? У дитинстві я, напевно, і мріяти про таке не міг, а зараз отримуєш задоволення і на кожне тренування ідеш неймовірно щасливим та в очікуванні заняття.

Матч с ЛНЗ? У чемпіонаті України всі суперники незручні. Це черкаська команда, а я родом саме звідти, тому мені буде цікаво проти них грати. Очікуємо дуже складного протистояння. Розуміємо, що на матчі з Шахтарем усі виходять мегамотивованими, тож ми маємо не поступатися в цьому суперникам. Усе в наших руках", - наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.