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Хавбек "гірників" розповів про призначення Дарійо Срни на посаду головного тренера донецької команди.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував призначення Дарійо Срни на посаду виконувача обов'язків головного тренера "гірників", також поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ в УПЛ.

"Атмосфера, якщо казати одним словом, чудова. Дарійо, як він і казав, додав позитиву, легкості, свободи. Команда тренується з гарним настроєм та є дуже мотивованою.

Гравці більш розкуті, напевно, тим паче коли в тебе така гарна комунікація з тренером, то почуваєшся впевненіше, і це тільки допомагає на полі.

Ми знаємо вимоги, і Дарійо сам не раз казав про них: грати в шахтарський футбол через швидкі комбінації та контроль мʼяча – усе в нашому найкращому стилі. Намагатимемося підтверджувати цей статус.

Срна свого часу був і залишається прикладом й кумиром? У дитинстві я, напевно, і мріяти про таке не міг, а зараз отримуєш задоволення і на кожне тренування ідеш неймовірно щасливим та в очікуванні заняття.

Матч с ЛНЗ? У чемпіонаті України всі суперники незручні. Це черкаська команда, а я родом саме звідти, тому мені буде цікаво проти них грати. Очікуємо дуже складного протистояння. Розуміємо, що на матчі з Шахтарем усі виходять мегамотивованими, тож ми маємо не поступатися в цьому суперникам. Усе в наших руках", - наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 21 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.