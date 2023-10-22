Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував поразку своєї команди у матчі 11 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:3).

"Рахунок будь-якої гри завжди справедливий. Гру я б розділив на два тайми. Перший тайм ми провалили, у другому було значно легше.

Шахтар під керівництвом нового тренера здивував складом. Були хлопці, які до цього не грали, але вони відновилися після травм. Тільки цим", - наводить слова Дулуба УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — ЛНЗ.