Україна

Форвард "моряків" поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Нападник одеського Чорноморця Андрій Штогрін прокоментував перемогу своєї команди у матчі 11 туру УПЛ проти Минаю (3:0), у якому він забив два м'ячі та віддав гольову передачу.

"По-перше, це перемога команди, а потім вже особистий результат. Тому я дуже радий, що допоміг команді здобути перемогу. В першу чергу це її заслуга.

Немає різниці де грати — ліворуч чи праворуч, але і там, і там є особливі моменти, які треба знати. Тому я до цього готовий. Готовий грати там, де мене поставить тренер. Думаю, надалі будемо забивати ще більше.

В першу чергу дякую вболівальникам, які приходять на стадіон. Та передаю привіт вболівальникам, які зараз воюють за нашу країну. Я знаю, що багато вболівальників Чорноморця на фронті. Тому цю перемогу ми також присвячуємо їм. Дуже дякую всім захисникам за те, що вони боронять країну і допомагають нам займатися улюбленою справою", - сказав Штогрін в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Минай.