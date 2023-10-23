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Капітан Руху прокоментував перемогу над Вересом.

Напередодні львівський Рух у одинадцятому турі української Прем’єр-ліги впевнено переграв рівненський Верес у гостьовому поєдинку.

Верес — Рух 2:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Капітан "жовто-чорних" Марко Сапуга після завершення матчу прокоментував виступ команди.

"У першому таймі ми мали хороші моменти і забили два голи. У другій половині матчу Рух заграв ще активніше й мав ще більше нагод поблизу воріт Вересу.

Хлопці, які вийшли на заміну, добре вписались у гру та допомогли забити ще більше голів, аби здобути впевнену перемогу.

Верес — хороша та бойова команда і тому Рух був готовий до непростого для нас поєдинку. Із перших хвилин хлопці правильно налаштувались і грали кожен епізод до кінця, не розслаблялись", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти Олександрії.