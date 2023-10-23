Капітан Руху прокоментував перемогу над Вересом.
Марко Сапуга, фото ФК Рух Львів
23 жовтня 2023, 10:23
Напередодні львівський Рух у одинадцятому турі української Прем’єр-ліги впевнено переграв рівненський Верес у гостьовому поєдинку.
Верес — Рух 2:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Капітан "жовто-чорних" Марко Сапуга після завершення матчу прокоментував виступ команди.
"У першому таймі ми мали хороші моменти і забили два голи. У другій половині матчу Рух заграв ще активніше й мав ще більше нагод поблизу воріт Вересу.
Хлопці, які вийшли на заміну, добре вписались у гру та допомогли забити ще більше голів, аби здобути впевнену перемогу.
Верес — хороша та бойова команда і тому Рух був готовий до непростого для нас поєдинку. Із перших хвилин хлопці правильно налаштувались і грали кожен епізод до кінця, не розслаблялись", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти Олександрії.