Донецький Шахтар працює над призначенням нового тренера - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Рішення щодо нового головного тренера буде прийнято протягом наступних 24/48 годин. 

Наразі виконувачем обов'язків головного є директор клубу Дарійо Срна. 

В першому матчі під керівництвом хорватського наставника український чемпіон виграв з рахунком 3:0. 