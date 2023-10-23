Україна 23 жовтня 2023, 15:56 Шахтар може оголосити нового головного тренера впродовж 48 годин Клуб працює над запрошенням нового фахівця. Лого Шахтаря - Getty Images 23 жовтня 2023, 15:56 Донецький Шахтар працює над призначенням нового тренера - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Рішення щодо нового головного тренера буде прийнято протягом наступних 24/48 годин. Наразі виконувачем обов'язків головного є директор клубу Дарійо Срна. В першому матчі під керівництвом хорватського наставника український чемпіон виграв з рахунком 3:0. Люди Дарійо Срна Команди Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте