Україна

Український форвард за останні роки закріпився в статусі провідного гравця команди.

Закарпатський Минай, поки що, безуспішно намагається здобути першу перемогу в поточній кампанії української Прем’єр-ліги.

Однак невдалі результати команди не заважають її футболістам збільшувати власні статистичні показники.

Зокрема, матч одинадцятого туру національної першості в гостях у одеського Чорноморця (0:3) став 50 у кар’єрі в складі Миная для нападника Олега Вишневського.

Чорноморець — Минай 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

28-річний виконавець долучився до закарпатського колективу влітку 2021 року, тоді як до цього в його кар’єрі були виступи за Ужгород, Карпати Перечин та Середнє в межах рідної країни й досвід гри за словацькі Агріфоп Стакчин, Снину та Кошице.

Як зазначає прес-служба клубу, Вишневий — лідер за кількістю зіграних матчів в УПЛ серед чинних футболістів Минаю.

На його рахунку за цей час вісім голів та три результативні передачі.