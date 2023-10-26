Україна

Емоції Віктора Скрипника після поразки Дніпру-1.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник відреагував на поразку в матчі УПЛ з Дніпром-1 (2:3).

"Ризикуєш, хочеться навалу зробити. Ми спробували, але воно таке. Незрозуміло, додали 3 хвилини. Дивишся чемпіонат світу — там по 20 хвилин компенсовують. У нас лікарі бігають на поле 5 разів на тайм по 3 хвилини.

Ще раз скажу, дуже важкі умови для гри були. Обидві команди хотіли виграти, а перемогла одна. Але не можу сказати своїм хлопцям сказати щось погане. Індивідуальні помилки, особливо перший гол — тоді, звісно, гра розкривається, починаєш реагувати. Ми це й робили, зрівняли. А потім через 30 секунд пропускаєш в наступній атаці.

Занадто легко пропускаємо. Працюємо, щоб не пропускати. Є й чим пишатися — Дніпро-1 чотири матчі поспіль на нуль грав, а ми їм двічі забили. Це не те що досягнення, але хороший плюсик для нас, який візьмемо з собою.

Старалися не закриватися, грати у футбол, ми це й хочемо робити. Є команди, які, можливо, трохи потужніші за нас. Але ми задоволені нашими молодими хлопцями", — цитує Скрипника ютуб-канал Ворскли.