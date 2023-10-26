Захисник уже став невід’ємною складовою поточної команди Мірчі Луческу.
Олександр Сирота, фото УПЛ
26 жовтня 2023, 11:56
Навряд чи футболісти київського Динамо залишили при собі гарне враження від програного домашнього матчу одинадцятого туру української Прем’єр-ліги проти дніпровського Дніпра-1.
Динамо Київ — Дніпро-1 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Однак для деяких виконавців у складі обох команд ця гра мала також додаткове змістове навантаження.
Ідеться, зокрема, про центрального захисника "біло-синіх" Олександра Сироту, який у цій грі з’явився в 50 раз у футболці рідного клубу в рамках національної першості.
За цей час Сирота навіть устиг відзначитись двома голами та однією гольовою передачею. Міг забити й у звітній грі, але його потенційний результативний постріл скасували через офсайд у партнера.
У наступному турі київське Динамо гостюватиме в ковалівського Колосу.