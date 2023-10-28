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Хавбек криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Дніпром-1.

Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував майбутній матч УПЛ проти Дніпра-1.

"Дніпро-1 — це дуже збалансована команда із високим рівнем дисципліни. У кожної команди є як сильні, так і слабкі якості. У нас було достатньо днів, щоб детально розібрати суперника. Ми налаштовані на дуже серйозний бій.

Я вважаю, що наша команда рухається у правильному напрямку. Ми розвиваємося щодня, не стоїмо на місці, як тактично, так і функціонально. Для цього дуже багато зусиль докладає наш тренерський штаб. Зараз ми одне ціле, колектив дуже дружній і це наш козир. На тренуваннях у нас здорова конкуренція, а під час матчів ми всі один за одного. Щодо настрою суперників, то ми про це взагалі не думаємо. Те, як налаштовуються на нас інші команди — це їхня справа. Ми ж однаково підходимо до кожного суперника, будь це Верес, чи Дніпро-1, чи Шахтар. Немає різниці. Для нас головне — три залікових пункти після фінального свистка.

Кривбас — Дніпро-1. Напередодні

Процес адаптації новачків Кривбасу? Повторюсь: ми є одна команда, всі — сім’я. Кожен легіонер або новачок, який знаходиться в команді, не відчуває себе не в своїй тарілці. Ми допомагаємо кожному швидше адаптуватися в наш колектив. Як тільки виникають якісь питання у новачків, ми з радістю допомагаємо їм у вирішенні. Я думаю, що вони задоволені у нашому колективі. Адаптація у легіонерів проходить дуже швидко. На мою думку, гумор — найкращий спосіб полегшити адаптацію, а у нас з цим проблем взагалі немає.

Нестабільність звичних лідерів у чемпіонаті — лише справа цих команд. Не знаю, що є причиною, ми зосереджені на своїх результатах у цьому чемпіонаті, а на проблеми інших клубів не звертаємо увагу.

Моя пісня з Дмитром Хомченовським? Якщо ви цікавилися, то знаєте, що це вже наш другий трек, який називається “Називайте нас Бандерами”. Ми з Дімою часто спілкуємося про музику, і коли маємо вільний від футболу час, то він написав біт, а я написав та начитав текст. Писав, як тільки приходило натхнення. Зараз ми також працюємо над новим треком, можливо він вийде, можливо ні. Але це таке хобі, щоб трохи поліпшити настрій, внести в життя щось новеньке", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Кривбас-Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 28 жовтня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.